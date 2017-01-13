В Архангельске заканчивается прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации.
Информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего образования (9 классы).
Информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам среднего общего образования (11 классы), - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.