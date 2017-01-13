Ветер ночью северо-западный и северный 8-13 м/с; днем переход на юго-западный, на юго-востоке области северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -3,-8°, при прояснениях -13,-18°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 27 января, 13:33
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/27/48780.html
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27 января в Поморье ожидается снег и туман
Облачная с прояснениями погода. Местами снег, утром туман.
Ветер ночью северо-западный и северный 8-13 м/с; днем переход на юго-западный, на юго-востоке области северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -3,-8°, при прояснениях -13,-18°, - сообщает Северное УГМС.
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