В Архангельске началась выдача электронных проездных

26 января по запланированному графику началась выдача электронных проездных в Архангельском городском культурном центре.

Утром у АГКЦ образовалась большая очередь. При этом на выдачу электронных проездных билетов на этой площадке выделено 11 рабочих дней, поэтому никакого ажиотажа быть не должно – все желающие получить их в АГКЦ могут сделать это спокойно, без очередей, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января и 1, 2, 3, 4, 5 февраля с 9.00 до 17.00.

Для удобства горожан в АГКЦ организована работа пяти окон. Кроме того, сегодня в связи с большим спросом введено еще два рабочих места для выдачи проездных карт.

Граждане вправе получить карты в любом из указанных в графике мест. Не получившие транспортные карты в течение декабря 2016 года – февраля 2017 года будут иметь возможность получить их с 1 марта в МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, 47, корп. 1.

Напомним, с 1 марта этого года для льготных категорий горожан – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц в возрасте 70 лет и старше – бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться по электронным проездным билетам.