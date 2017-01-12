Записки ворчуна: Привычка к авралу

На сайте "Двина-Информ" открывается новая рубрика "Записки ворчуна". Наш озабоченный и неравнодушный автор Геннадий Охов всегда хочет высказаться о наболевшем. И мы ему такую возможность даем. Сегодня - о снегопаде и работе коммунальщиков в Архангельске.

Сегодня выглянул с утра в окно и понял - вот он, снова в гости к нам пришел, коммунальный коллапс. Белая снежная пелена. Машины за ночь превратились в сугробы, во дворе уныло буксует на ровном месте "пузотерка". И только владельцы джипов да кроссоверов с клиренсом выше чем среднестатистическая дворовая колея чувствуют себя королями дорог. Впрочем и они попадают в неприятные ситуации - как известно, чем больше джип, тем дальше идти за трактором.

Не отпускает меня вопрос: почему непогода всегда становится сюрпризом для городских служб? Прогнозы ведь никто не отменял, "Севгидромет" их регулярно рассылает, самые опытные смотрят на буржуйских погодных сайтах, которые почему-то точнее чем отечественные "гисметео" и rp5. Но сколько бы нас не предупреждали о приближающемся снегопаде, техника на улицы города выходит всегда после, а не во время. Специально покружил сегодня по городу перед работой. Ни одного снегоуборочника. К вечеру они конечно появятся, начнут скрести центральные трассы, расширят их до полутора полос... создадут массу неудобств людям, которые будут спешить по своим дневным делам на автомобилях. На завтра пресс-службы отчитаются о том, что коммунальщики "работают в усиленном режиме". А люди, простые люди, будут тихо материться, ковыляя по занесенным тропинкам и разъезженным колеям в собственных дворах. И это все - один заезженный сценарий, повторяющийся из года в год. Мы почему-то всегда реагируем на коллапсы, а не предупреждаем их. Пока не наметет, не пошевелимся. А как намело - начинаем судорожно "бегать по потолку", пытаясь устранить последствия "аномального снегопада". Такая привычка к авралу есть у всех служб. И Архангельск, к сожалению, не исключение.

Я вот лично с ужасом думаю о том, что может произойти в городе, если снег будет идти не пару-тройку дней, а например, неделю подряд, а то и две...