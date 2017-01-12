Архангельские студенты выйдут на расчистку улиц от снега

Студенты САФУ начали акцию помощи руководству учреждений города в расчистке территорий, парковок и подъездов к детсадам, поликлиникам и больницам.

26 января в 14.00 студенты начнут убирать снег у Интеллектуального центра -научной библиотеки САФУ (Смольный Буян, 1), в детсаду Зоренька (ул. Воскресенская, 116, к. 1) и у областных детской и взрослой больниц.

Студенты призывают всех неравнодушных жителей города помочь социальным учреждениям Архангельска.

Адреса учреждений и время начала расчистки территории от снега можно узнать у координаторов акции. Инвентарь лучше приносить с собой, руководство учреждений и города готово предоставить также инвентарь, максимум содействия и все имеющиеся средства.