Трагедия произошла во время катания на снегоходах в Хибинах в Мурманской области, сошла лавина снега.
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Четверг, 26 января, 13:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/26/48764.html
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Сегодня в Архангельске состоятся похороны погибших в Хибинах туристов
26 января на Маймаксанском кладбище простятся с архангельскими туристами-экстремалами Владиславом Щербачёвым и Дмитрием Серовым, погибшими в Хибинах.
Трагедия произошла во время катания на снегоходах в Хибинах в Мурманской области, сошла лавина снега.
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