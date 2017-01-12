80 лучших людей Архангельской области. Ксения Гемп

Ее знает каждый взрослый житель Архангельска. Человек удивительной судьбы, «белая аристократическая кость», ученый во многих сферах жизнедеятельности, хранительница северных традиций…

Ксения Петровна прожила 103 года, и это время вобрало в себя дореволюционный расцвет, суровые годы становления советской власти, революции и войны, строительство и распад СССР, безвременье 90х. Сменялись партийные лидеры и кумиры, Архангельск из заштатного городка вырос в мощный промышленный центр, а она всегда была здесь, в самом сердце нашего города.

Помню, в детстве мне много рассказывали про Ксению Петровну, для меня она стала по-настоящему мифической фигурой. Я знал, что в одном из тихих домов на набережной живет она, среди тысяч книг и миллионов воспоминаний, в «пушкинской» атмосфере творческого созидания. Не мог себе даже представить, что встречусь и поговорю с ней, потому что это казалось невозможным. Примерно также как увидеть вживую Ахматову или Пастернака…

Когда посвящал ей страницу на «Архангельском некрополе», то, признаюсь, запутался в ее многочисленных научных интересах. Ученый - альголог, географ, гидрограф, историк, палеограф, этнограф, выдающаяся исследовательница Русского Севера. Автор публикаций по исследованию, разведению и использованию морских водорослей. Собиратель и издатель письменных и устных памятников истории и культуры Поморья. Почетный член Географического общества СССР, Ломоносовского фонда, Всесоюзного Пушкинского общества. И, самое главное, - Почетный гражданин города Архангельска.

Главным делом ее жизни, которому она посвятила почти 50 лет, явилась альгология - наука о водорослях, изучение морских водорослей, разработка способов их промышленного использования. Руководимая ею водорослевая лаборатория в Архангельске перед Великой Отечественной войной стала единственной в стране, специализирующейся на проблемах использования морских водорослей, а Ксения Петровна - одним из ведущих специалистов - альгологов. В разгар войны в 1942 году ее командировали в блокадный Ленинград, чтобы организовать переработку на пищевые продукты имевшихся там складских запасов водорослей анфельции и ламинарии.

В годы войны на фронте погиб единственный сын Ксении Петровны и Алексея Германовича – Игорь. И, словно в память о нем, супруги Гемп прожили долгую жизнь: Алексей Германович скончался в 1977 году в возрасте 84 лет, а Ксения Петровна пережила его на 21 год и скончалась в 1998 году в возрасте 103 лет.

В многочисленных поездках по поморским селениям Ксения Петровна собрала большой материал для "Поморского словаря". Превосходно написанная ею книга "Сказ о Беломорье" получила высокую оценку академика Дмитрия Лихачева и восхищенный отзыв писателя Федора Абрамова как об "энциклопедии народной культуры Беломорья". А еще семья Гемпов собирала редкие книги, рукописи и карты и передавала их в Институт русской литературы в Санкт-Петербурге (Пушкинский дом).

Ксения Гемп была духовным источником Архангельска, в ее дом приходили за помощью и советом, чтобы прикоснуться к маленькому оазису культурной среды, которой сегодня нашему городу так не хватает.

Символично, что именем Гемп не так давно была названа ведущая в Архангельске 3-я гимназия. Выпускница дореволюционных знаменитых Бестужевских курсов, она основала целую исследовательскую школу в Архангельске. И сама стала объектом исследования. И глубокого уважения.