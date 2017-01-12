В Архангельске подростков учат технике «уверенного отказа» от наркотиков

Специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» в январе проводят групповые антинаркотические занятия «Устоять, нельзя упасть» для воспитанников Архангельской воспитательной колонии УФСИН России.

Цель занятий – профилактика повторного употребления наркотических средств молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

- Наркомания - одна из самых страшных бед. Именно поэтому антинаркотические мероприятия с ребятами должны иметь обязательный и регулярный характер. Молодому, еще не полностью сформировавшемуся подростку, внушают ложные ориентиры, и он должен уметь им противостоять, - рассказала заместитель директора центра Ольга Миловидова.

В работе психологи используют самые разнообразные формы работы: групповую дискуссию, «мозговой штурм», мини-лекцию, ролевую игру, упражнения-активаторы. Участников занятий учат определять свои жизненные ценности, по-новому вести себя в типичных ситуациях, в которых им могут предложить наркотики, помогают освоить тактику «уверенного отказа».