Груз из Архангельска прибыл в самый северный порт России Певек на теплоходе "Иоганн Махмасталь"

Доставка груза была осуществлена моряками «Северного морского пароходства» в предельно поздние сроки арктической навигации в точном соответствии с заданием подрядчика для соблюдения графика строительства объекта.
Погода внесла свои коррективы. Выход из порта Певек и проводка судов по трассе Севморпути пока приостановлена в связи с ухудшением ледовой обстановки.
Это не является чрезвычайной ситуацией для моряков в Арктике. При первой возможности движение каравана под проводкой ледокола на выход из Певека продолжится, сообщает пресс-служба ОАО «Северное морское пароходство».