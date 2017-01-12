Груз из Архангельска прибыл в самый северный порт России Певек на теплоходе "Иоганн Махмасталь" Фото пресс-службы ОАО “СМП“ Груз предназначен для строительства пирса уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Доставка груза была осуществлена моряками «Северного морского пароходства» в предельно поздние сроки арктической навигации в точном соответствии с заданием подрядчика для соблюдения графика строительства объекта. Погода внесла свои коррективы. Выход из порта Певек и проводка судов по трассе Севморпути пока приостановлена в связи с ухудшением ледовой обстановки.

Это не является чрезвычайной ситуацией для моряков в Арктике. При первой возможности движение каравана под проводкой ледокола на выход из Певека продолжится, сообщает пресс-служба ОАО «Северное морское пароходство». Нашли ошибку? Выделите текст,

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