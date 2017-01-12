В Архангельске наградили лучших студентов Поморья

24 января, накануне Дня студента, в областном правительстве состоялась торжественная церемония вручения губернаторских стипендий представителям высших учебных заведений Поморья.

Лучшие студенты, аспиранты и докторанты отмечены именными стипендиями за успехи в научной и учебной деятельности по итогам 2016 учебного года. На этот раз в списке отличников – 41 человек.

Отметим, что обладателей стипендий губернатора Архангельской области определяют два раза в год. Выплата докторантам составляет 25 тысяч рублей, аспирантам – 19 тысяч. Студенты вузов получат стипендию в размере 7200 рублей.

—?Вручение именных свидетельств – это решение важной государственной задачи по поддержке талантливой молодежи Архангельской области. В 2017 году мы увеличили размер губернаторской стипендии, постарались расширить формы поощрения тех, от кого в конечном итоге зависит вектор развития региона, – отметил губернатор.

Напомним, по поручению Игоря Орлова организован Ломоносовский целевой прием студентов по приоритетным специальностям для экономики и социальной сферы Поморья. Впервые после долгого перерыва в областном бюджете запланировано более 70 миллионов рублей на исследовательские работы в интересах региона.

Игорь Орлов от души поздравил лучших представителей высших учебных организаций Архангельской области с Днем студента и вручением именных свидетельств, и пожелал исследователям дальнейших успехов. Отдельных слов признательности были удостоены научные руководители молодых дарований и родители, поддерживающие и направляющие их, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.