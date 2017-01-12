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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/25/48745.html

Общество

В 2016 году в Архангельской области сорок одну девочку назвали именем Татьяна

В 2016 году в Архангельской области сорок одну девочку назвали именем Татьяна
Сегодня, 25 января, именины отмечают все Татьяны. Агентство ЗАГС Архангельской области подсчитало количество новорожденных, которых назвали этим красивым именем.

На начало 2017 года родилось 273 девочки, из них имя Татьяна получили - 2.  Как отметили в агентстве, популярность имени падает. Для сравнения в январе 2016 года было зарегистрировано восемь Тань. Всего в 2016 году Танями названы 41 девочка.

Самым же популярным в 2016 году является имя София. В тройке лидирующих женских имен - Анастасия, Дарья, Виктория. Среди мальчиков - Артем, Михаил, Максим.
Для справки: день ангела Татьяны отмечается несколько раз в году. Однако самыми известными именинами является 25 января. Татьяна – древнегреческое имя, которое означает «учредительница», «устроительница». Имя образовывается от слова «татто», что значит «учреждаю». Издавна Татьяну считают покровительницей всех студентов, а самый известный день именин Татьяны – дата, посвященная празднеству учащихся в вузах.

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