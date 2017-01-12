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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/25/48742.html

Общество

В архангельской "Норд Арене" меняют "декорации"

В архангельской "Норд Арене" меняют "декорации"
Фото пресс-службы "Водника"
Старые жалюзи демонтированы. На прежних были нанесены изображения, пропагандирующие один вид спорта, новые – универсальные и призваны прославлять физкультуру, спорт и здоровый образ жизни, а главное – Архангельскую область.

- Это настоящий арт-объект. Универсальный игровой зал, безусловно, преобразился. Это спортивное лицо Архангельской области. Все самые важные городские, областные, всероссийские мероприятия и соревнования в столице Поморья за последние три года прошли именно здесь. Как наши спортсмены, так и наши гости теперь будут фотографироваться на фоне, отражающем суть и характер спорта нашего региона, - отметил директор регионального центра развития спорта Андрей Багрецов. 

Работы ведутся на высоте восемь метров под самым потолком. Специалисты подрядной организации обещают закончить монтаж уже сегодня. Первыми новый образ главного игрового зала увидят участники первенства северо-западного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок. Турнир начнется в среду 25 января, - сообщает пресс-служба "Водника".

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