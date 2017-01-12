В Архангельской области работает «горячая линия» по вопросам выплат зарплат педагогам

Учителя и воспитатели региона могут позвонить по тел. 8 (8182) 200-245 в рабочее время и задать вопросы, касающиеся выплат заработных плат.

Специалисты министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать в тех случаях, когда, по мнению обратившихся, возникла задержка выплат или их безосновательное сокращение.

Стоит отметить, что все начисления заработных плат педагогам и воспитателям проводят бухгалтерии образовательных организаций. Общий контроль за своевременностью и прозрачностью выплат осуществляют муниципальные органы управления образования.

Средства на зарплаты работникам основного персонала предусматривает в региональном бюджете правительство Архангельской области. Но сразу после того, как деньги поступают на счета муниципалитетов, «зарплатные» полномочия субъекта фактически заканчиваются.

— Ситуация с тем, как организованы выплаты педагогам и воспитателям, находится на особом контроле. Все финансовые обязательства правительство Поморья выполняет в полном объёме. Если на местах возникают вопросы, то с помощью «горячей линии» мы готовы помочь разобраться во всех нюансах вплоть до финансовых проверок организаций, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Хочу отметить, что на данный момент обращений по задержке зарплат к нам не поступало.