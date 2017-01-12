Температура воздуха ночью -21,-26°, при прояснениях до -31°, местами -16,-21°; днем -10,-15°, местами до -22°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 25 января, 08:23
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/25/48737.html
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25 января в Поморье переменная облачность и туман
Переменная облачность. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный 0-5 м/с, днем в северных районах юго-западный и южный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -21,-26°, при прояснениях до -31°, местами -16,-21°; днем -10,-15°, местами до -22°, - сообщает Северное УГМС.
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