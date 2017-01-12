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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48732.html

Общество

В Архангельске отметят День студента

В Архангельске отметят День студента
Несмотря то, что экзаменационная пора продолжается, студенты САФУ отметят 25 января свой праздник в стенах федерального вуза.

В 11.00 в аудитории 1127 главного корпуса САФУ студенческий актив университета в режиме видеоконференции примет участие во встрече представителей молодежного интеллектуального движения с членами Правительства России.  

С 12:00 до 13:30 в холле главного корпуса САФУ будет работать праздничная фотозона «Я – студент и это значит...»

С 13:40 до 14:30 в учебном корпусе № 2 состоится презентация программы «Старт» социально-волонтёрского центра САФУ и выступления коллективов Творческого центра университета.

В 14:00 в аудитории № 208 Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ состоится торжественная передача коллекции редких книг студентам университета от ПАО «Сбербанк».

В 15:00 в актовом зале Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ  пройдет закрытие и награждение участников молодежного киноконкурса любительских короткометражных фильмов «Единорог», сообщает пресс-служба САФУ.

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