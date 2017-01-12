В Архангельске отметят День студента

Несмотря то, что экзаменационная пора продолжается, студенты САФУ отметят 25 января свой праздник в стенах федерального вуза.

В 11.00 в аудитории 1127 главного корпуса САФУ студенческий актив университета в режиме видеоконференции примет участие во встрече представителей молодежного интеллектуального движения с членами Правительства России.

С 12:00 до 13:30 в холле главного корпуса САФУ будет работать праздничная фотозона «Я – студент и это значит...»

С 13:40 до 14:30 в учебном корпусе № 2 состоится презентация программы «Старт» социально-волонтёрского центра САФУ и выступления коллективов Творческого центра университета.

В 14:00 в аудитории № 208 Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ состоится торжественная передача коллекции редких книг студентам университета от ПАО «Сбербанк».

В 15:00 в актовом зале Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ пройдет закрытие и награждение участников молодежного киноконкурса любительских короткометражных фильмов «Единорог», сообщает пресс-служба САФУ.