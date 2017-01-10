В Северодвинске протестировали на герметичность корпус подлодки «Красноярск»

Как поясняет начальник эллинга № 1 стапельно-сдаточного производства Севмаша Александр Крученков, АПЛ успешно прошла проверку на герметичность и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом.
В настоящее время ведётся работа по подготовке корпуса к изоляционным и монтажным работам.
Красноярск – серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ, заложенный в 2014 году, спроектирован Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» (Санкт-Петербург), информирует пресс-служба АО «ПО «Севмаш».