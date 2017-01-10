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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48726.html

Общество

В Северодвинске протестировали на герметичность корпус подлодки «Красноярск»

В Северодвинске протестировали на герметичность корпус подлодки «Красноярск»
На атомной подводной лодке «Красноярск» (проект «Ясень-М») завершен один из важных этапов строительства – гидравлические испытания прочного корпуса и его конструкций.

Как поясняет начальник эллинга № 1 стапельно-сдаточного производства Севмаша Александр Крученков, АПЛ успешно прошла проверку на герметичность и корпус выдержал расчетные характеристики, заложенные проектантом.

 В настоящее время ведётся работа по подготовке корпуса к изоляционным и монтажным работам.

Красноярск – серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ, заложенный в 2014 году, спроектирован Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» (Санкт-Петербург), информирует пресс-служба АО «ПО «Севмаш».

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