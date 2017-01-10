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На дорогах Северодвинска продолжают ликвидировать последствия снегопада

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48724.html

Общество

На дорогах Северодвинска продолжают ликвидировать последствия снегопада

На дорогах Северодвинска продолжают ликвидировать последствия снегопада
Фото severodvinsk.info
В субботу и воскресенье на очистку от снега тротуаров и территорий общего пользования в Северодвинске (Архангельская область) вышли восемь единиц техники, на дороги — 24 единицы.

— Уборку основных дорог можно оценить на удовлетворительно. Сейчас надо обратить внимание на дворы, подъезды к школам, детским садам, — сказал мэр Северодвинска Михаил Гмырин на совещании с заместителями, обсуждая тему ликвидации последствий стихии.

Требуют очистки от снега подъезды и подходы к торговым предприятиям. Парковки у магазинов также не убраны.

— Из-за сильного ветра были отключены ряд светофорных объектов. Сейчас ведётся их ремонт. Также сорвало несколько дорожных знаков, — сообщил и.о. председателя комитета ЖКХ, транспорта и связи Валерий Бадогин.

Напомним, ветер до штормовых значений начал усиливаться в четверг, метель разыгралась в пятницу, мело на протяжении выходных дней. Специалисты отдела коммунального хозяйства Северодвинска делали ежедневные выезды, чтобы контролировать работу по зимнему содержанию автодорог, выдавали подрядчику замечания.
По информации ООО «РСО-Д», предприятия, которое занимается содержанием дорог, в среднем в сутки выходит 24 единицы техники: шнекороторная машина, шесть пескоразбрасывателей с отвалом и щёткой, не менее трёх грейдеров, экскаватор, два погрузчика, самосвалы, тракторы с плужно-щёточным оборудованием. Организована круглосуточная работа.

Начиная с четверга, снег вывозится с улиц: Комсомольской, Мира, Советской, Южной, с остановки пригородных автобусов напротив ул. Карла Маркса, 19, с проспектов Победы, Труда и Морского, площадей Просянкина и Пашаева. Вычищено более 64 км городских автодорог. Запланировано вывезти снег на участке ул. Ломоносова от пр. Труда до бульвара Строителей.

По итогам проверки ООО «РСО-Д» получило ряд замечаний. Основное — зауженность проезжей части. Это относится к улицам Корабельной, Нахимова, Северной, Советских космонавтов, Коновалова, Полярной, Индустриальной, бульвару Строителей. Есть замечания по содержанию проезда по нечётной стороне ул. Лебедева (тут интенсивно движение, хотя объект не считается автодорогой). Необходимо также почистить площадь перед железнодорожным вокзалом.

Подрядной организации также указано, что в ближайшие дни основное внимание необходимо уделить уборке автобусных остановок, пешеходных переходов и второстепенных улиц, сообщили в пресс-службе администрации Северодвинска.

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