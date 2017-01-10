Новости дня

В Архангельске пройдет вечер памяти Марины Цветаевой

Под Котласом коттедж сгорел из-за медлительности хозяина

Прокуратура оштрафовала исполняющего обязанности министра природных ресурсов

Студенты посетили центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Мобильная версия 16+

Вторник, 24 января, 12:32

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48719.html

Общество

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии, выращивают тюльпаны

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии, выращивают тюльпаны
Фото пресс-службы регионального УФСИН
Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательной колонии поселка Талаги, начали выращивать тюльпаны. В специально завезенный грунт первую партию тюльпанов, около 300 луковиц, посадили в конце декабря. Саженцы пережили январские морозы и теперь радуют своим ростом.

Специальность "Цветовод " в список профессий, которые могут получить подростки, отбывая наказание, была введена совсем недавно. Полученные теоретические знания в профессиональном училище воспитанники начали применять на практике в новой круглогодичной теплице. Ее в колонии построили достаточно быстро в конце прошлого года. Для поддержания температуры, нужной для роста растений, закупили специальные лампы и инфракрасные обогреватели.

Помимо цветов в теплице еще посажены зелень и лук. Первый урожай зеленого витамина воспитанники уже собрали, он дополнил ежедневное меню. Сейчас дипломированные специалисты колонии и их мастера-наставники из профессионального училища высаживают вторую партию луковичных растений.- Мы впервые решили вырастить тюльпаны. За цветами ухаживают наши воспитанники и они отлично справляются. Первый урожай рассчитываем получить в начале марта, - рассказывает заместитель директора профессионального образовательного училища Степан Чабанюк.

Несмотря на то, что большого опыта по выращиванию зимой весенних цветов в колонии нет, сотрудники и подростки надеются на хороший результат, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Сегодня 11:58

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию регионаСегодня 10:36

Организатор преступной банды Олег Шаманин отправится под судСегодня 09:23

"Снежный коллапс" в Архангельске вызвал возмущение губернатораВчера 11:45
13 комментариев

Молодежка «Водника» провела очередные матчиВчера 08:47

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернаторомПозавчера 19:51
11 комментариев

Реклама
Общество

Сегодня вышел очередной номер "Правды Севера"Сегодня 10:58

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию регионаСегодня 10:36

В Архангельской области более 12 тысяч заболевших гриппом и ОРВИСегодня 10:26

24 января днем в Поморье температура воздуха опустится до -12Сегодня 08:50

К 80-летию Архангельской области в райцентрах нарисуют стрит-арты по поморским сказкамВчера 16:44

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России снова заговорили о поднятии пенсионного возраста. Как вы считаете, необходима ли эта мера?
Результаты
Новости рубрик

Сегодня вышел очередной номер "Правды Севера"

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию региона

В Архангельской области более 12 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ

24 января днем в Поморье температура воздуха опустится до -12

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года

АЦБК начал строительство новой выпарной станции

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

Под Котласом коттедж сгорел из-за медлительности хозяина

Прокуратура оштрафовала исполняющего обязанности министра природных ресурсов

Студенты посетили центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Под Архангельском приостановлена работа двух переправ

Организатор преступной банды Олег Шаманин отправится под суд

Северодвинский «Севмаш» лидирует в чемпионате Поморья по русскому хоккею

В Архангельске проходит школьная олимпиада по физкультуре

Молодежка «Водника» провела очередные матчи

В Северодвинске "внуки Маргелова" посоревновались в военно-спортивных умениях

Легендарному хоккеисту "Водника" Николаю Парфенову исполнилось 80

В Архангельске пройдет вечер памяти Марины Цветаевой

Фестиваль «Виват, студент!» завершится в День Российского студенчества

В Северном морском музее пройдет выставка молодого фотографа Александра Кокорина

В Добролюбовке покажут фильм о потомках узников ГУЛАГа

В Новодвинске пройдет конкурс талантов "Минута славы"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru