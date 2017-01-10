Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии, выращивают тюльпаны

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательной колонии поселка Талаги, начали выращивать тюльпаны. В специально завезенный грунт первую партию тюльпанов, около 300 луковиц, посадили в конце декабря. Саженцы пережили январские морозы и теперь радуют своим ростом.

Специальность "Цветовод " в список профессий, которые могут получить подростки, отбывая наказание, была введена совсем недавно. Полученные теоретические знания в профессиональном училище воспитанники начали применять на практике в новой круглогодичной теплице. Ее в колонии построили достаточно быстро в конце прошлого года. Для поддержания температуры, нужной для роста растений, закупили специальные лампы и инфракрасные обогреватели.

Помимо цветов в теплице еще посажены зелень и лук. Первый урожай зеленого витамина воспитанники уже собрали, он дополнил ежедневное меню. Сейчас дипломированные специалисты колонии и их мастера-наставники из профессионального училища высаживают вторую партию луковичных растений.- Мы впервые решили вырастить тюльпаны. За цветами ухаживают наши воспитанники и они отлично справляются. Первый урожай рассчитываем получить в начале марта, - рассказывает заместитель директора профессионального образовательного училища Степан Чабанюк.

Несмотря на то, что большого опыта по выращиванию зимой весенних цветов в колонии нет, сотрудники и подростки надеются на хороший результат, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.