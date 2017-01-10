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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48718.html

Общество

Сегодня вышел очередной номер "Правды Севера"

Сегодня вышел очередной номер "Правды Севера"
Как вела себя экономика области в 2016 году? Она где‑то «просела» под воздействием неблагоприятной конъюнктуры, а где‑то, наоборот, подросла. Но однозначно дорожали почти все продукты питания и особенно услуги. Правда, есть отрасль, услуги, которой упали в цене. Это культура. Экономический обзор «Правды Севера» так и называется «Рыба подорожала, а культура подешевела».

В минувшем году многие жители области получили от  авиаперевозчиков лаконичное сообщение: «Ваш рейс отменен».  Пассажиры в панике сдавали билеты, покупали новые, переносили дела, встречи,  отменяли стыкочные рейсы. Такое поведение авиакомпаний уже выходит  за рамки  нарушения прав потребителей. Не случайно этой темой занялась уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова. Сегодня она дает свою оценку действиям известных авиакомпаний и рассказывает какие меры воздействия к ним  можно применить.

В ноябре 2016 года администрация Архангельска объявила о планах по внедрению электронных транспортных карт для  льготного проезда в автобусах.  В дальнейшем валидаторы, так называется   устройство по считыванию карт, планируют установить для всех пассажиров. Что, конечно, удобно.  Но в том случае, если бы по городу ездили современные автобусы. И еще такой момент -  вся эта электроника на частных полуразбитых «пазиках»  будет устанавливаться или за счет бюджета города или через повышение тарифов. Стоит ли овчинка выделки? Об этом корреспондент газеты и специалисты размышляют в публикации  под заголовком «Валидатор и валидол».

Владимир Лойтер, председатель Архангельского областного отделения Союза журналистов России  на страницах «Правды Севера» размышляет о том почему так сложилось, что у нас свобода слова  воспринимается как чисто журналистская ценность, а общества она вроде не  касается. А основным заказчиком у СМИ сейчас является власть. Но, что в таком случае, она  может почерпнуть из СМИ?  Интервью так и называется «Интересно, что черпает власть из прессы?»

В Архангельске  случилась авария, в которой   пострадали врач, акушерка и водитель. Это происшествие   в городе обсуждают активно,  люди сочувствуют и сопереживают. Но мало кто знает подробности этого неординарного дорожного происшествия. Куда и зачем ехала скорая читайте в публикации «У нас же там новорожденный!»

На  Кегострове   неизвестные вандалы разрушили могилы пилотов, чтобы украсть лопасти винтов, которые устанавливаются как памятные знаки.  Таким образом посягнули на память. Мы, к сожалению, тоже подзабыли о том, что  на этом острове базировался авиаотряд. И что у него есть поистине героическое прошлое, которое тесно связано с настоящим. Об этом — разговор с  Геннадием Петровичем Нуштаеваым –  пилотом -вертолётчиком с почти тридцатилетним стажем.  Он работал командиром МИ‑1, МИ-8 и самого современного – МИ‑26. Среди других наград имеет орден Мужества за ликвидацию Чернобыльской аварии. Он рассказывает об особенной работе, которую делали он и его товарищи.  Интервью с ним озаглавлено «На этих винтах  держится наша жизнь».

А в Устьянской районе спорят,  где быть школе имени Розы Шаниной? Сейчас ее имя носит Едемская школа, зданию которой требуется ремонт. Но есть вариант — возить детей в соседний Березник, где новая современная  школа, которую  заканчивала Роза Шанина.  Подробности читайте в свежем выпуске «Правды Севера».

А вот еще две темы, касающиеся детей. И обе  вопиющие. Водитель, который в пьяном виде сбил ребёнка и оставил его замерзать на асфальте, амнистирован по одному обвинению и оправдан по второму.  То, что случилось в посёлке Подюга с семилетним Никитой Никитиным 7 ноября 2014 года, показало, насколько неповоротлива и несправедлива бывает наша правоохранительная машина. Об этом — в статье «Никита выжил только чудом».

А вот еще одна шокирующая история под заголовком «Я очень боюсь бабушку…» Она произошла в Плесецком районе в прошлом году. В приёмной семье на протяжении нескольких месяцев истязали мальчика. Об этом знали соседи и не догадывались чиновники. А сам мальчик молчал и не жаловался. Ведь истязательницей была его бабушка… Изучив  материалы дела, Плесецкий районный суд признал  бабушку виновной и назначил ей наказание. Но обозреватель газеты пытается разобраться — почему это стало возможным,  а также   почему в   суды в последние годы всё чаще стали направлять дела об истязаниях несовершеннолетних, а сирот обратно в детдома по стране возвращают тысячами.

В 2017 году исполняется 140 лет со дня рождения Георгия Седова – одного из самых известных полярных исследователей. Имя Седова навсегда связано с Архангельском– именно отсюда в августе 1912 года с Соборной (ныне Красной) пристани отправилась его  экспедиция на Северный полюс на шхуне  «Святой великомученик Фока». Неизвестные широкому читателю  подробности этой экспедиции - в новом выпуске «Морских историй». Эта печальная история называется «Арктическое самоубийство Георгия Седова».

«Правда Севера» продолжает также и тему своего приближающегося столетнего юбилея. На этот раз Сергей Доморощенов, постоянный ведущий рубрики  «История «Правды Севера» в фотографии», рассказывает историю Ольги Третьяковой о том,  как она  из репортеров  стала доктором наук.

 

«Правда Севера» выходит на 48 полноцветных  полосах два раза в месяц, по вторникам.  Газету можно купить в киосках «Роспечати» и «Союзпечати», а также подписаться в любом почтовом отделении.

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