Сегодня вышел очередной номер "Правды Севера"

Как вела себя экономика области в 2016 году? Она где‑то «просела» под воздействием неблагоприятной конъюнктуры, а где‑то, наоборот, подросла. Но однозначно дорожали почти все продукты питания и особенно услуги. Правда, есть отрасль, услуги, которой упали в цене. Это культура. Экономический обзор «Правды Севера» так и называется «Рыба подорожала, а культура подешевела».

В минувшем году многие жители области получили от авиаперевозчиков лаконичное сообщение: «Ваш рейс отменен». Пассажиры в панике сдавали билеты, покупали новые, переносили дела, встречи, отменяли стыкочные рейсы. Такое поведение авиакомпаний уже выходит за рамки нарушения прав потребителей. Не случайно этой темой занялась уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова. Сегодня она дает свою оценку действиям известных авиакомпаний и рассказывает какие меры воздействия к ним можно применить.

В ноябре 2016 года администрация Архангельска объявила о планах по внедрению электронных транспортных карт для льготного проезда в автобусах. В дальнейшем валидаторы, так называется устройство по считыванию карт, планируют установить для всех пассажиров. Что, конечно, удобно. Но в том случае, если бы по городу ездили современные автобусы. И еще такой момент - вся эта электроника на частных полуразбитых «пазиках» будет устанавливаться или за счет бюджета города или через повышение тарифов. Стоит ли овчинка выделки? Об этом корреспондент газеты и специалисты размышляют в публикации под заголовком «Валидатор и валидол».

Владимир Лойтер, председатель Архангельского областного отделения Союза журналистов России на страницах «Правды Севера» размышляет о том почему так сложилось, что у нас свобода слова воспринимается как чисто журналистская ценность, а общества она вроде не касается. А основным заказчиком у СМИ сейчас является власть. Но, что в таком случае, она может почерпнуть из СМИ? Интервью так и называется «Интересно, что черпает власть из прессы?»

В Архангельске случилась авария, в которой пострадали врач, акушерка и водитель. Это происшествие в городе обсуждают активно, люди сочувствуют и сопереживают. Но мало кто знает подробности этого неординарного дорожного происшествия. Куда и зачем ехала скорая читайте в публикации «У нас же там новорожденный!»

На Кегострове неизвестные вандалы разрушили могилы пилотов, чтобы украсть лопасти винтов, которые устанавливаются как памятные знаки. Таким образом посягнули на память. Мы, к сожалению, тоже подзабыли о том, что на этом острове базировался авиаотряд. И что у него есть поистине героическое прошлое, которое тесно связано с настоящим. Об этом — разговор с Геннадием Петровичем Нуштаеваым – пилотом -вертолётчиком с почти тридцатилетним стажем. Он работал командиром МИ‑1, МИ-8 и самого современного – МИ‑26. Среди других наград имеет орден Мужества за ликвидацию Чернобыльской аварии. Он рассказывает об особенной работе, которую делали он и его товарищи. Интервью с ним озаглавлено «На этих винтах держится наша жизнь».

А в Устьянской районе спорят, где быть школе имени Розы Шаниной? Сейчас ее имя носит Едемская школа, зданию которой требуется ремонт. Но есть вариант — возить детей в соседний Березник, где новая современная школа, которую заканчивала Роза Шанина. Подробности читайте в свежем выпуске «Правды Севера».

А вот еще две темы, касающиеся детей. И обе вопиющие. Водитель, который в пьяном виде сбил ребёнка и оставил его замерзать на асфальте, амнистирован по одному обвинению и оправдан по второму. То, что случилось в посёлке Подюга с семилетним Никитой Никитиным 7 ноября 2014 года, показало, насколько неповоротлива и несправедлива бывает наша правоохранительная машина. Об этом — в статье «Никита выжил только чудом».

А вот еще одна шокирующая история под заголовком «Я очень боюсь бабушку…» Она произошла в Плесецком районе в прошлом году. В приёмной семье на протяжении нескольких месяцев истязали мальчика. Об этом знали соседи и не догадывались чиновники. А сам мальчик молчал и не жаловался. Ведь истязательницей была его бабушка… Изучив материалы дела, Плесецкий районный суд признал бабушку виновной и назначил ей наказание. Но обозреватель газеты пытается разобраться — почему это стало возможным, а также почему в суды в последние годы всё чаще стали направлять дела об истязаниях несовершеннолетних, а сирот обратно в детдома по стране возвращают тысячами.

В 2017 году исполняется 140 лет со дня рождения Георгия Седова – одного из самых известных полярных исследователей. Имя Седова навсегда связано с Архангельском– именно отсюда в августе 1912 года с Соборной (ныне Красной) пристани отправилась его экспедиция на Северный полюс на шхуне «Святой великомученик Фока». Неизвестные широкому читателю подробности этой экспедиции - в новом выпуске «Морских историй». Эта печальная история называется «Арктическое самоубийство Георгия Седова».

«Правда Севера» продолжает также и тему своего приближающегося столетнего юбилея. На этот раз Сергей Доморощенов, постоянный ведущий рубрики «История «Правды Севера» в фотографии», рассказывает историю Ольги Третьяковой о том, как она из репортеров стала доктором наук.

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