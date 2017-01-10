Температура ночью -10,-15°, при прояснениях -20,-25°; днем -7,-12°, местами до -17°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 24 января, 09:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/24/48711.html
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24 января днем в Поморье температура воздуха опустится до -12
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный снег, туман. Ветер северный и северо-восточный 2-7 м/с.
Температура ночью -10,-15°, при прояснениях -20,-25°; днем -7,-12°, местами до -17°, - сообщает Северное УГМС.
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