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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/23/48709.html

Общество

К 80-летию Архангельской области в райцентрах нарисуют стрит-арты по поморским сказкам

К 80-летию Архангельской области в райцентрах нарисуют стрит-арты по поморским сказкам
Посадка деревьев в районах, издание учебника по истории родного края и атласа Архангельской области, изготовление набора открыток посвященных региону. Эти и другие общественные инициативы к юбилею Архангельской области обсудили на заседании рабочей группы оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий.

В число инициатив также входят – проведение юбилейного форума знаменитых земляков и Дней Архангельской области в районах, проведение открытых уроков по истории региона с участием волонтеров САФУ.

Прозвучали и нестандартные предложения - создать в крупных городах и райцентрах стрит-арт по мотивам поморских сказок; сделать фотовыставки, видеоролики, телепередачи, посвященные людям Севера и юбилейным датам в его истории.

Эти инициативы были отобраны как получившие наибольшую поддержку общественности во время открытого голосования на сайте правительства Архангельской области. 
После детальной проработки они будут включены в план основных мероприятий, посвященных юбилею Архангельской области.

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