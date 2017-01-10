К 80-летию Архангельской области в райцентрах нарисуют стрит-арты по поморским сказкам

Посадка деревьев в районах, издание учебника по истории родного края и атласа Архангельской области, изготовление набора открыток посвященных региону. Эти и другие общественные инициативы к юбилею Архангельской области обсудили на заседании рабочей группы оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий.

В число инициатив также входят – проведение юбилейного форума знаменитых земляков и Дней Архангельской области в районах, проведение открытых уроков по истории региона с участием волонтеров САФУ.

Прозвучали и нестандартные предложения - создать в крупных городах и райцентрах стрит-арт по мотивам поморских сказок; сделать фотовыставки, видеоролики, телепередачи, посвященные людям Севера и юбилейным датам в его истории.

Эти инициативы были отобраны как получившие наибольшую поддержку общественности во время открытого голосования на сайте правительства Архангельской области.

После детальной проработки они будут включены в план основных мероприятий, посвященных юбилею Архангельской области.