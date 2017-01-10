В Архангельске пройдет тренинг для молодых семей

Областной Центр поддержки молодой семьи приглашает всех желающих на бесплатный семинар-тренинг «Мужчина и женщина».

На тренинге расскажут, как накапливается мужская и женская энергия и помогут найти решение проблем в отношениях с противоположным полом.

«Участники тренинга смогут проанализировать свой прошлый опыт, увидеть по-новому важные моменты личной жизни, осознать причины неудач в близких отношениях и понять, как построить гармоничные отношения », – рассказал психолог центра Дмитрий Пашовкин.

Тренинг состоится 27 января и 2 февраля в 18-00 по адресу: г. Архангельск, ул. Ломоносова, дом 269 , центральный вход, 2 этаж («Молодёжный центр»).