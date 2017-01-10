Игорь Орлов обратился к главам муниципальных образований с требованием отработать вопрос с управляющими компаниями по срокам и графикам очистки дворовых территорий.
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Понедельник, 23 января, 12:39
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/23/48698.html
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"Снежный коллапс" в Архангельске вызвал возмущение губернатора
Глава Поморья Игорь Орлов сегодня на оперативном совещании в правительстве Архангельской области затронул главную тему - уборку территорий от снега. По оценке губернатора, основные магистрали городов области вовремя приведены в порядок, но дворы остаются неубранными.
Игорь Орлов обратился к главам муниципальных образований с требованием отработать вопрос с управляющими компаниями по срокам и графикам очистки дворовых территорий.
— Речь идет о мобилизации абсолютно всех сил. Люди вполне обоснованно задают нам вопрос: «Где организационные решения власти, которые помогут исправить ситуацию во дворах?». Мы должны оперативно реагировать, я ожидаю от вас серьезных и масштабных решений проблемы, – сказал глава региона.
В областном центре ситуация с уборкой снега во дворах осложняется тем, что в большинстве случаев дворовые территории не принадлежат управляющим компаниям – их зона ответственности заканчивается по линии отмостки дома. Как пояснила министр имущественных отношений Ирина Ковалева, такое решение городских властей, принятое несколько лет назад, было обусловлено планами по строительству дворовых парковок. Закон позволяет передать дворы на обслуживание УК, причем это не повлечет за собой возникновения арендной платы за землю.
Губернатор дал поручение изучить ситуацию с дворовыми территориями в Архангельске и выработать механизмы, в том числе законодательного решения этой проблемы.
Стоит отметить, что жители Архангельска активно критикуют власти и управляющие компании за плохую уборку города от снега. Этой теме "Двина-Информ" посвятила материал, вышедший в субботу. Вот один из комментариев под статьей: "В этом году чистят гораздо хуже. В субботу к середине дня были не расчищены тротуары даже на центральных улицах.
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