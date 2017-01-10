Ветер северо-западный и западный ночью 7-12 м/с, днем 3-8 м/с. Температура ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°; днем -5,-10°, местами до -15°, - сообщает Северное УГМС.
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23 января в Поморье придет похолодание до -20 градусов ночью
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Понедельник, 23 января, 10:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/23/48691.html
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23 января в Поморье придет похолодание до -20 градусов ночью
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель.
Ветер северо-западный и западный ночью 7-12 м/с, днем 3-8 м/с. Температура ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°; днем -5,-10°, местами до -15°, - сообщает Северное УГМС.
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