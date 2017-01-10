Акцент недели. Миллионы на архангельский снег

В декабре «Двина-Информ» сокрушалась, что в Архангельске мало снега. Мол, какая же это зима, если ни в снежки не поиграть, ни на лыжах-санках не покататься, ни баб снежных не слепить. Похоже, накликали мы беду.

Буквально за несколько дней областной центр замело. Да так, что приходится откапывать машины, дома и людей. Слава Богу, пока под снегом никто не погиб, но вот с передвижением по улицам и, особенно дворам, большие проблемы. Ради интереса прошел специально пару километров по занесенному Архангельску и понял, что это нелегкий труд. Перешагивать сугробы, просачиваться по узким тропинкам, а кое-где и подпрыгивать. Но гораздо сложнее молодым мамам с колясками, этот вид транспорта в метельные времена самый уязвимый. Проще дома сидеть и ждать, когда либо все само растает, либо мужественные дворники и заботливые городские власти уберут.

Кстати, власти отреагировали быстро. Написали, что в Архангельске за двое суток выпало более трети месячной нормы осадков. И посетовали, что не хватает денег на то, чтобы увезти кучи снега. По расчетам департамента городского хозяйства, для вывоза снега городу необходимо… порядка 800 миллионов рублей! Почти такая же сумма была названа в свое время главой города Игорем Годзишем для ликвидации уродливого терминала на морском-речном вокзале. И там и там нужно много потратить, чтобы исправить ошибки: в одном случае природные, в другом – человеческие.

Попутно администрация Архангельска обвинила в нерасторопности управляющие компании, мол, это их зона ответственности. Но, как известно, сегодня многие УКшки даже дворников не нанимают, оставляя право расчищать дворы самим жильцам. Взять деревяшки, которых в Архангельске тысячи, - там, в основном, в роли блюстителей чистоты выступают те, кто в этих домах живет и платит «управляйкам» за содержание жилья. И снова мы возвращаемся к теме, что в нашем городе никто ни за что не хочет отвечать. А вот доходы иметь за счет кого-то – другое дело.

Погода на севере такова, что снег может как выпасть километрами, так и потом растаять, превратив город в бурлящую реку. Видимо, на это очень рассчитывают власти и коммунальщики. Тут и 800 миллионов можно сэкономить и перед людьми отчитаться. Спасибо, природа, ты сама все сделала. И спасибо вам, люди, что держитесь. Без денег.