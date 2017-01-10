Новости дня

Туристы из Архангельска попали под лавину в Хибинах. Один человек погиб

Акцент недели. Миллионы на архангельский снег

Неизвестный собутыльник, обокравший шенкурского пенсионера, задержан

Пропавшие уемские подростки найдены в Новодвинске

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 22 января, 15:01

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/22/48687.html

Общество

Акцент недели. Миллионы на архангельский снег

Акцент недели. Миллионы на архангельский снег
В декабре «Двина-Информ» сокрушалась, что в Архангельске мало снега. Мол, какая же это зима, если ни в снежки не поиграть, ни на лыжах-санках не покататься, ни баб снежных не слепить. Похоже, накликали мы беду.

Буквально за несколько дней областной центр замело. Да так, что приходится откапывать машины, дома и людей. Слава Богу, пока под снегом никто не погиб, но вот с передвижением по улицам и, особенно дворам, большие проблемы. Ради интереса прошел специально пару километров по занесенному Архангельску и понял, что это нелегкий труд. Перешагивать сугробы, просачиваться по узким тропинкам, а кое-где и подпрыгивать. Но гораздо сложнее молодым мамам с колясками, этот вид транспорта в метельные времена самый уязвимый. Проще дома сидеть и ждать, когда либо все само растает, либо мужественные дворники и заботливые городские власти уберут.

Кстати, власти отреагировали быстро. Написали, что в Архангельске за двое суток выпало более трети месячной нормы осадков. И посетовали, что не хватает денег на то, чтобы увезти кучи снега. По расчетам департамента городского хозяйства, для вывоза снега городу необходимо… порядка 800 миллионов рублей! Почти такая же сумма была названа в свое время главой города Игорем Годзишем для ликвидации уродливого терминала на морском-речном вокзале. И там и там нужно много потратить, чтобы исправить ошибки: в одном случае природные, в другом – человеческие.

Попутно администрация Архангельска обвинила в нерасторопности управляющие компании, мол, это их зона ответственности. Но, как известно, сегодня многие УКшки даже дворников не нанимают, оставляя право расчищать дворы самим жильцам. Взять деревяшки, которых в Архангельске тысячи, - там, в основном, в роли блюстителей чистоты выступают те, кто в этих домах живет и платит «управляйкам» за содержание жилья. И снова мы возвращаемся к теме, что в нашем городе никто ни за что не хочет отвечать. А вот доходы иметь за счет кого-то – другое дело.

Погода на севере такова, что снег может как выпасть километрами, так и потом растаять, превратив город в бурлящую реку. Видимо, на это очень рассчитывают власти и коммунальщики. Тут и 800 миллионов можно сэкономить и перед людьми отчитаться. Спасибо, природа, ты сама все сделала. И спасибо вам, люди, что держитесь. Без денег.

Алексей Морозов, Сегодня 12:48

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
vlad1950, сегодня 12:57

все сеням малинам не так нет снега плохо много снега- тоже плохо очевидно запутались вконец горемыки

12, сегодня 13:13

Влад, бери лопату в руки!

13, сегодня 13:33

Да нормально город убирают, дворы - плохо, но УК не будет каждый день заказывать трактор - у нас предложили, жильцы отказались, так как это дополнительные деньги. Сегодня ездил по городу - все центральные дороги - очищены. Снега действительно много, все-таки лучше в этом году убирают, чем в последние 3-4 года.
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Туристы из Архангельска попали под лавину в Хибинах. Один человек погибСегодня 14:19

"Скорая" не успела, врачи получили травмы: полиция выясняет причины резонансного ДТП в АрхангельскеВчера 15:53
3 комментария

В Архангельске наполовину затонул дебаркадер-клуб «Триумф»Вчера 12:44
6 комментариев

В выходные дни в Поморье придут сильные ветра и метелиПозавчера 13:47

Архангельские профсоюзы озаботились снижением доходов бюджетниковПозавчера 12:16
10 комментариев

Реклама
Общество

В Архангельске студентам медколледжа рассказали о вреде абортовВчера 11:51
1 комментарий

В Новодвинске состоится флэшмоб, посвященный Всемирному дню объятийВчера 10:40
2 комментария

Архангельск готовится к фестивалю «Помним. Гордимся. Верим»Позавчера 16:31

Учебному центру воздушно-космических сил в Мирном - 50 летПозавчера 15:24

В выходные дни в Поморье придут сильные ветра и метелиПозавчера 13:47

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России снова заговорили о поднятии пенсионного возраста. Как вы считаете, необходима ли эта мера?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске студентам медколледжа рассказали о вреде абортов

В Новодвинске состоится флэшмоб, посвященный Всемирному дню объятий

Архангельск готовится к фестивалю «Помним. Гордимся. Верим»

Учебному центру воздушно-космических сил в Мирном - 50 лет

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года

АЦБК начал строительство новой выпарной станции

В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%

Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому

Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе

"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?

Туристы из Архангельска попали под лавину в Хибинах. Один человек погиб

Неизвестный собутыльник, обокравший шенкурского пенсионера, задержан

Пропавшие уемские подростки найдены в Новодвинске

"Скорая" не успела, врачи получили травмы: полиция выясняет причины резонансного ДТП в Архангельске

В Архангельске наполовину затонул дебаркадер-клуб «Триумф»

Новую лыжную трассу в Северодвинске откроют в конце января

Гимнастка из Архангельска получила звание "Заслуженного мастера спорта России"

Восемь игроков «Водника» сыграют на чемпионате мира

В Новодвинске на ринге сойдутся лучшие боксёры области

«Водник» в Иркутске встретился с вице-чемпионом прошлого сезона – «Байкал-Энергией»

В Добролюбовке покажут фильм о потомках узников ГУЛАГа

В Новодвинске пройдет конкурс талантов "Минута славы"

В театре Архангельска идут репетиции премьеры «Две дамочки в сторону Севера»

Пятая "Тайбола" пройдет в июле этого года

В Каргополе лучшие звонари страны продемонстрируют мастерство колокольного искусства
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru