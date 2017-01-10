В Архангельске студентам медколледжа рассказали о вреде абортов

Цикл лекций по профилактике абортов прошел в Архангельском медколледже. Встречи со студентами состоялись в преддверии открытия в столице Поморья центра гуманитарной помощи для матери и ребенка «Лепта».

Занятия провели главная сестра епархиального Сестричества милосердия Мария Некрасова и руководитель центра «Лепта» Татьяна Рихтер.

— На этот раз мы сделали упор на духовно-психологических корнях проблемы, – рассказала Татьяна Рихтер.

По словам докладчиков, убийство собственного ребенка – это «околосуицидальная» тема (после абортов у женщины повышается риск самоубийства).

— Ее корень кроется в глубоком самоуничижении, отвержении, неприятии себя как женщины. Поэтому со студентами разговор шел о человеческой личности, о способах развития ответственности, чувства собственного достоинства, —отметила Мария Некрасова.

Помимо этого, слушателям рассказали о внутриутробном психическом развитии ребенка и методах внутриутробного воспитания.

— Исследователи установили, что ребенок, находящийся в утробе, испытывает те же эмоциональные состояния, что и его мама. И этот первый опыт закладывается в основу личности ребенка. Отсюда и основной механизм внутриутробного воспитания – создание родителями такой благоприятной среды, которая станет фундаментом личности ребенка, его опорой на всю жизнь, – сказала Татьяна Рихтер.

Студентов, как будущих родителей и специалистов, пригласили подробнее изучить тему на занятиях «Школы материнской любви», которые проходят еженедельно, по воскресеньям, в Успенском храме Архангельска, сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорский епархии.