Все пришедшие в этот час на площадь отметят этот добрый праздник теплыми объятиями, согревающими друг друга.
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В Новодвинске состоится флэшмоб, посвященный Всемирному дню объятий
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Суббота, 21 января, 13:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/21/48680.html
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В Новодвинске состоится флэшмоб, посвященный Всемирному дню объятий
Сегодня, 21 января в 15.00 на Комсомольской площади все желающие могут поучаствовать во флэшмобе FREE HUGS, посвященному Всемирному дню объятий.
Все пришедшие в этот час на площадь отметят этот добрый праздник теплыми объятиями, согревающими друг друга.
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