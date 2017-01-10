Архангельск готовится к фестивалю «Помним. Гордимся. Верим»

С 20 по 23 февраля в Архангельске состоится VII фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим».

В творческих конкурсах фестиваля могут участвовать молодые люди от 18 до 30 лет. Все конкурсы фестиваля объединены темой «Любовью к Родине едины». Принять участие в конкурсах могут профессиональные и любительские коллективы, отдельные авторы и исполнители.

Для очного участия в фестивале уже подали заявки Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Наро-Фоминск, Луга и Туапсе. В заочных конкурсах выразили желание поучаствовать города Колпино и Белгород. Заявки на участие принимаются до 1 февраля.

Претендентам на участие в фестивале из Архангельска необходимо пройти отборочные туры. Отбор участников в направлении «Художественное слово» пройдет с 13 до 19 часов 28 января в Архангельском городском культурном центре.

29 января в 12 часов в КЦ «Северный» начнется отбор участников в направлении «Хореография». Вокалисты поборются за право участия в фестивале 5 февраля в Ломоносовском ДК, - сообщает пресс-служба городской администрации.