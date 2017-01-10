В выходные дни в Поморье придут сильные ветра и метели

В субботу сохранится погода с порывистым северо-западным ветром и метелями.В воскресенье влияние циклона будет ослабевать, ветер порывами до 17-22 м/с ожидается по большей части в ночные часы, днем сила ветра будет меньше – 9-14 м/с.

В понедельник неблагоприятная погода еще сохранится – местами по области ожидается снег, ветер сохранит направление (северо-запад – запад) без порывов 7-12 м/с, температура -6-11, в ночные часы при прояснениях местами до -15.

Снег уплотняется за счет колебаний температуры, провоцируется образование сосулей на кровлях строений и широко пролётных конструкций. Сама снеговая масса очень обильная и тяжелая из-за высокой плотности.

Автомобилисты уже прочувствовали по своим дворам: снег превращается в кашу, образуется колейность, а буксование на месте усугубляет ситуацию – машина просто зарывается колесами в рыхлый снег. Учитывайте возможности своей техники, обязательно имейте в багажнике лопату, трос. Полезно иметь и отрезки досок – при буксовании в снегу они могут очень пригодиться.

Дачники и жители частных домов! Счистите снег с крыш сараев, а с козырьков крыш домов - по возможности, во избежание несчастных случаев и чрезмерной снеговой нагрузки на кровлю в оттепель. Детям категорически не рекомендуем кататься в ложбинах между холмами и с крутых склонов. Причина – возможность схода снежных масс. Катание с гор может привести также к тяжелым последствиям: рыхлый снег способен скатиться маленькой лавиной и засыпать ребенка.

Гидрологи предупреждают об усилении нагонного явления. Уровни в Северной Двине повышенные, отмечается нагон воды по порту Архангельск. Высокий уровень ожидается на субботу-воскресенье 21-22 января в связи с прохождением очередного циклона с Атлантики. Превышение уровня воды над обычным составит 70 -100 см, что проявится в ночь с 21 на 22 января, это вызовет разлив воды по льду, может быть выход воды на низкие участки в Маймаксанском округе г.Архангельска. На экономике и жилье это не скажется, погреба не затопит – снег и лед у берегов задерживают и впитывают воду.

Скажется нагон на пешеходных переправах. Просим учитывать неблагоприятный прогноз и выполнять требования дежурных по переправам. Сотрудники ГИМС будут контролировать все переправы, которые попадают в зоны возможного подъема уровня воды.

Риск отрыва льдин существует на взморье дельты Северной Двины у островов. В Северном УГМС считают, что в результате действия сильного ветра северо-западного направления возможен частичный взлом припая в вершине Двинского залива (это как раз те острова, которые популярны у рыбаков).