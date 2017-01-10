Количество преступлений в Архангельской области сократилось на 10 процентов

19 января состоялось заседании коллегии регионального УМВД, на котором полицейские подвели итоги ушедшего года.



Начальник управления МВД Сергей Волчков доложил, что количество преступлений в области сократилось на 10 процентов. При этом доля тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилась на 18 процентов. Всего в прошлом году стражами порядка раскрыто более 11,5 тысячи преступлений.

— В 2016 году зарегистрировано меньше убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбоев. Также сократилось число угонов, поджогов и преступлений, совершенных на улицах и в местах массового отдыха граждан, – озвучил Сергей Волчков.