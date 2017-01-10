Архангельские профсоюзы озаботились снижением доходов бюджетников

Областным законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено уменьшение ассигнований на заработную плату работникам государственных органов власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области.

При этом фонд оплаты труда (ФОТ) тех категорий работников, которые попадают под «Майские указы» Президента РФ, должен остаться на уровне 2016 года. А ФОТ остальных работников государственных учреждений Архангельской области планируется уменьшить на 10%.

«В связи с этим возникает два вопроса, — говорит председатель ФПАО Алла Сафонова. — Во-первых, каков механизм увеличения заработной платы категорий работников, подпадающих под Майские указы в соответствии с целевыми показателями на 2017 год, если размер ФОТ будет сохранен на уровне 2016 года? Во-вторых, каким образом зарплата остальных категорий работников будет сохранена на уровне прошлого года, если в 2017 году фонд заработной платы будет уменьшен на 10%?



И в том и в другом случае не исключены сокращения штатов, перевод работников на аутсорсинг, оптимизация сети учреждений и др. А также возможно и уменьшение размеров заработной платы работников за счёт уменьшения части фонда оплаты труда, направляемого на стимулирующие выплаты. Естественно, профсоюзы не приветствуют подобное развитие событий. Поэтому мы подготовили и направили по этому поводу запросы Министру труда, занятости и социального развития Архангельской области, а также в региональные министерства здравоохранения, образования и культуры с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию».