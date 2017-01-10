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Пятница, 20 января, 09:45
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/20/48652.html
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20 января в Архангельской области вновь ожидается метель и гололед
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег. Местами метель, гололед, снежные заносы на дорогах.
Ветер западный и северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3,-8°.
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