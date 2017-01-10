На содержание снежных свалок у городского бюджета уходит 3,3 млн рублей

Вопросами содержания дорог первой, второй и третьей категории в Архангельске занимается подрядчик. В его задачи входит входит очистка дорог от снега, противогололёдные мероприятия, а также вывоз снега с улиц первой и второй категории.

На дорогах первой категории снег вывозится раз в две недели, на дорогах второй категории — раз в месяц. Собранный с улиц снег вывозится на так называемые снежные свалки, содержание которых обходится городу в 3,3 млн рублей.

Уборкой улиц в южной части города занимаются специалисты МУП «Архкомхоз». В их ведении находится одна из самых загруженных магистралей — проспект Ленинградский.

— Мы проводим уборку согласно контракту, но при этом ориентируемся на конкретные погодные условия. Периодически у населения возникает вопрос о причинах сужения проезжей части. Необходимо понимать, что уборка проводится в несколько этапов. Сначала снег сгребается в прилотковые зоны вдоль дорог. Если осадки идут несколько дней подряд, то, действительно, образуются валы. Следующим этапом снег собирается в грузовики и вывозится. К примеру, 12, 13 и 14 января наша техника вывезла весь снег с Ленинградского проспекта по неречной стороне от улицы Никитова до Ленинградского 341 и от улицы Революционной до Ленинградского 350 по речной стороне. На некоторых участках используется перекидка снега на газоны, но эту технологию можно использовать не везде. Поэтому сужение проезжей части — явление временное, которое устраняется на очередном этапе уборки, — пояснил директор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов.

Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Никита Кривонкин посоветовал горожанам обращаться в управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства, если они видят какие-то нарушения. Сделать это можно по телефону 606-745.

Кроме того, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба единого подрядчика — ЗАО «АГСУМ» — тел. 8-921-480-52-52, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

— Для города важны все округа и улицы, но в зависимости от интенсивности движения транспорта на той или иной дороге зимняя уборка проводится в разном режиме. Мы в тесном взаимодействии работаем с городским управлением ГИБДД, и его рекомендации по уборке дорог также учитываются, — подчеркнул Никита Кривонкин.