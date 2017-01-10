В Поморье вместо крещенских морозов пришел шторм

Крещенские морозы в Поморье не ударили, зато атлантический циклон принес ветер - более 20 метров в секунду, метель, оттепель и гололед.

Днём в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске синоптики спрогнозировали усиление юго-западного ветра с переходом к западному и северо-западному. При порывах ветер достигает 23-26 метров в секунду, температура — около 0°С, - сообщает Северное УГМС.

Сотрудники экстренных служб советуют воздержаться от обряда крещенского купания. Палатки для обогрева, стоящие по периметру купелей, сносит ветром. Из 36 иорданей работают только четыре.

Кроме того, спасатели советуют соблюдать осторожность на пешеходных переправах, а также не ходить поблизости от домов со скатными крыш: из-за потепления может произойти сход снега.