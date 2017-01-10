Военная эстафета «Внуки Маргелова» пройдет в Северодвинске

Эстафета пройдет на базе техникума судостроения и машиностроения, она приурочена ко дню рождения легендарного командующего ВДВ в СССР Василия Маргелова.

Архангельск будет представлять патриотический клуб "Белый медведь", который занял первое место в отборочном туре. Всего на участие заявились 13 команд из разных уголков Поморья.

Эстафета включает в себя такие этапы как теоретический курс, метание гранаты, перенос ящика с боеприпасами, транспортировка пострадавшего, подтягивание, стрельба, бег на лыжах и другое.Победители областной военно-спортивной эстафеты представят регион на всероссийском этапе игры в Пскове.

Игра состоится 21 января в 10 утра.