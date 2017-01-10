В Архангельске школьники продолжают борьбу за место в проекте "Умницы и умники" на Первом канале

В режиме видеоконференции все участники одновременно получили тему эссе, которое должно обеспечить доступ в очный этап олимпиады. Тема эссе - слова великого русского полководца Александра Суворова «Мужественные подвиги достовернее слов».
—По итогам эссе, подготовленного участниками отборочного тура, будет сформирован список тех, кто пройдёт в полуфиналы. Немного приоткрывая завесу тайны, скажу, что их общая тема звучит следующим образом: «Освоение Арктики. Забытые полярные экспедиции», – рассказала ответственный секретарь судейской коллегии региональной олимпиады «Наследники Ломоносова» Татьяна Артюгина.