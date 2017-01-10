В Архангельске школьники продолжают борьбу за место в проекте "Умницы и умники" на Первом канале Фото пресс-службы правительства Архангельской области В отборочном туре третьего сезона областной олимпиады "Наследники Ломоносова" приняли участие 99 школьников из разных уголков Архангельской области. Победители олимпиады представят область на телепроекте Первого канала «Умницы и умники», после участия в котором у школьников появится шанс стать студентами МГИМО без экзаменов. В режиме видеоконференции все участники одновременно получили тему эссе, которое должно обеспечить доступ в очный этап олимпиады. Тема эссе - слова великого русского полководца Александра Суворова «Мужественные подвиги достовернее слов». —По итогам эссе, подготовленного участниками отборочного тура, будет сформирован список тех, кто пройдёт в полуфиналы. Немного приоткрывая завесу тайны, скажу, что их общая тема звучит следующим образом: «Освоение Арктики. Забытые полярные экспедиции», – рассказала ответственный секретарь судейской коллегии региональной олимпиады «Наследники Ломоносова» Татьяна Артюгина. Нашли ошибку? Выделите текст,

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