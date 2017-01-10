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"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" Колобка

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/19/48641.html

Общество

"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" Колобка

"Венецианские львы" из архангельской глубинки: "Новая газета" навестила экс-почтальона Тряпицына и "философа" Колобка
"Новая газета" спустя два года после выхода фильма Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" решила отправиться в Кенозерье (Архангельская область), чтобы отследить дальнейшие судьбы главных героев фильма - Алексея Тряпицына и Виктора Колобова (Колобка).

Журналисты признали, что, несмотря на непростую жизнь, северные люди сохраняют оптимизм. "В одном из интервью Андрей Кончаловский заметил, что люди на Севере «живут в апокалиптический период». Да, в Вершинине так. Истории о застрелившихся, утонувших, погибших по пьянке есть едва ли не в каждой избе. А где нет — ​свои драмы и печали. Слушаешь и не понимаешь: как при всем этом вершининцы остаются оптимистами? И откуда при такой жизни: небогатой, трудной, беспокойной — ​в них столько тепла и любви?", - отмечает "Новая газета"

Кстати, Алексей Тряпицын уже не работает почтальоном, он перешел в начальники пожарного поста (в шутку его называют "начальником МЧС"), а еще герой фильма Кончаловского женился и даже "по ошибке" был избран депутатом сельсовета. Журналисты "Новой газеты" побывали в гостях у другого заметного персонажа - Колобка (в миру Виктора Колобова), который рассказал о своем житье-бытье, в том числе о том, почему он мешает приправы из "Доширака" с русскими макаронами, как часто к нему приезжают выпить "по маленькой" любопытные туристы, а также отчего он так и не женился. 

В материале "Новой газеты" Алексей Тряпицын впервые рассказал неизвестную ранее историю, как Андрей Кончаловский спас его от смерти, купив импортный кардиостимулятор. 

"Слушаете, девчат? Закончились съемки. Осталось доснять запуск ракеты, но это и без меня не было бы проблемой, — ​говорит Тряпицын. — ​Группа уехала. А у меня к декабрю ни с того ни с сего потянуло сердце. Пульс слабый — ​чуть ли не 50 ударов в минуту, давление низкое. Пошел к врачам. Послали ставить кардиостимулятор. Я в Архангельск — ​там попридержали: «Быстро не выйдет. Очередь. Придется месяц-второй-третий потерпеть». Ну подожду, чего. А девчонки из группы прознали и сказали Кончаловскому. Буквально через день позвонили врачи из Архангельска, из клиники: «Приезжайте». Меня прооперировали, поставили американский кардиостимулятор. Так-то не факт, что я эти «месяц-второй-третий» протянул бы. Теперь хожу с аппаратом. Плесецкие медики никогда такого не видели".

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