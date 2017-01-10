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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/19/48639.html

Общество

В Крещенскую ночь северяне пытались унести домой святую воду, не пригодную для питья

В Крещенскую ночь северяне пытались унести домой святую воду, не пригодную для питья
Фото arh112.ru
Единственная купель Архангельска, рядом с храмом Ксении Петербуржской, оказалась самой многолюдной. Пик ее посещаемости пришелся на полночь.

Из-за сильных порывов западного ветра уровень воды в Двине поднялся и людям пришлось стоять по щиколодку в воде. Однако было достаточно тепло - всего три градуса мороза, поэтому многие северяне решили приобщить к Крещенскому купанию детей. 

Многие верующие пытались унести с собой частичку православного праздника, набрав в бутылку воду из иордани. На табличку, гласящую что вода не соответствует санитарным требованиям, люди не обращалис внимания. Спасателям пришлось лично убеждать православных не использовать воду из купели для питья. 

«В этом году практически нет пьяных, люди подходят к купанию спокойно, со знанием дела. Пока все проходит без травм, и предпосылок к происшествиям нет. В категории риска – пожилые и ослабленные люди, у которых сердечно-сосудистая система может не выдержать момента погружения в ледяную воду. Также при входе-выходе есть опасность поскользнуться и получить травму. Все дежурные службы Архангельской области находятся в готовности. Здесь в составе нашей группы дежурит медик, готовый при необходимости оказать пострадавшим первую помощь», - рассказал спасатель АОСС Антон Колмыков.

«На территории Архангельской области действует 36 официальных купелей, мероприятия проходят в штатном режиме и продлятся до вечера 19 января. На обеспечении безопасности крещенских купаний задействованы все экстренные службы – спасатели, пожарные, сотрудники ГИМС и пожарного надзора, полицейские, медики, представители администрации», - пояснил руководитель Агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров.

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