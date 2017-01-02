Архангелогородцы почтили память Альберта Сасса

8 января, в день 45-летия со дня назначения Альберта Сасса директором ЛДК им. В. И. Ленина, у мемориальной доски, посвященной этому легендарному руководителю, собрались архангелогородцы.

Альберт Сасс четверть века возглавлял не просто лесозавод – флагман лесопильного комплекса региона. Годы его работы в качестве руководителя – с 1972 по 1997 годы - вошли в историю предприятия как время технических и производственных свершений, внедрения самых современных технологий лесопиления и производства пиломатериалов.

За большой экономический и социальный вклад в развитие государства «Лесозавод № 3 ЛДК им. В.И. Ленина» был награжден орденом Ленина и орденом Трудового красного знамени, а Альберт Сасс был удостоен ордена «Знак Почета», ордена Трудового Красного Знамени и в 2010 году – нагрудного знака «За заслуги перед городом Архангельском».