Вандализм на Кегостровском кладбище. Некрополи остаются беззащитными

Архангельск потрясла новость о чудовищном инциденте на Кегостровском кладбище. В ночь с 12 на 13 января злоумышленники украли с могил надгробия, изготовленные из лопастей авиационных винтов. Этот случай не единственный на наших некрополях.

Вот что сообщил по факту вандализма сайт Регион29: «Пропажа обнаружилась в субботу, когда на кладбище пришли местные жители, чтобы помянуть умерших. Тогда же на происшествие отреагировали полиция и прокуратура. Судя по характеру преступления, вандалы действовали организованно. Ведь некоторые лопасти были довольно большими и тяжелыми, а могилы авиаторов располагаются в разных частях кладбища».

По мнению кегостровцев, при хищении памятников использовалась легкая грузовая техника, а вандалы не были жителями острова. «Помогла» ледовая переправа, именно по ней злоумышленники увозили части памятников летчикам. Могли бы украсть больше, да не все памятники им удалось выкорчевать.

Кегостровское кладбище – уникальный островной некрополь. Здесь последнее пристанище обрел Тойво Антикайнен, генеральный секретарь компартии и несостоявшийся президент Финляндии. Его самолет был сбит над Кегостровом в первый год Великой Отечественной войны. Памятник на могиле политика выполнен из карельского гранита, а шефство над могилой взяло правительство Карелии.

Памятники летчикам, погибшим в авиакатастрофах, на Кегостровском кладбище не единичны, есть даже несколько мемориалов. В свое время на острове был первый в Архангельске аэропорт, однако в 80-е годы ХХ века его закрыли, и от былого великолепия осталось только ветхое деревянное здание аэровокзала.

Случаи вандализма на архангельских кладбищах не редки. Так, все еще помнят, как в 2010 году на Вологодском кладбище были снесены десятки крестов и памятников. «Под раздачу» попали даже надгробия легендарного джазмена Владимира Резицкого и похороненного рядом артиста и режиссера Виктора Жовтого. Через несколько лет на этом же некрополе были случаи поджогов могил.

Что касается воровства памятников из металла, то это тоже повсеместное явление. На Соломбальском кладбище в свое время спилили бюст революционера Григория Савельева, а также вырезали барельеф капитана дальнего плавания и героя войны Бориса Ушакова.

В связи с этим возникает вопрос об охране городских кладбищ. Она сегодня не предусмотрена, а потому в любое время дня и ночи можно спокойно ограбить могилу или сломать памятник. Как правило, вандалы остаются безнаказанными.

Руководство архангельских кладбищ объясняет отсутствие охраны финансовыми проблемами. Однако, как известно, кладбищенский бизнес на сегодня один из самых прибыльных. И пока МУП «Спецтрест» и частные похоронные конторы занимаются своими междоусобными разборками, архангельские некрополи превращаются в настоящие свалки и место обитания бомжей. Обычно городские чиновники на это отвечают коротко и философски: надо думать о живых, а могилами пусть занимаются родственники. Вот и получается «гордиев узел»: кладбища на балансе города, а хозяина как такового нет…