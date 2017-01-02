В Архангельске проходит конкурс по стендовому судомоделизму

Арктический морской институт имени В.И.Воронина 25 – 30 марта 2017 года проводит VIII открытый Областной конкурс по стендовому судомоделизму посвященный 80-летию Архангельской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 марта 2017 года по адресу АМИ: 163000 г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 111; E-mail: ami@ami-voronina.ru. Как и в предыдущие годы жюри определит победителей среди взрослых и среди юношей.

В конкурсе принимают участие модели классов:

С-1– модели всех типов парусных судов, а также гребные суда, имеющие рангоут и такелаж с парусами или без них;

С-2 – модели кораблей и судов исключительно с механическим приводом;

С-3 – модели судового оборудования или частей судов, серия судов (не менее 3), диорамы без ограничения масштаба;

С-4 – модели классов С-1,С-2.С-3 выполненные в масштабе 1: 250 и меньше, кроме диорам;

С-5 – модели в стеклянных ёмкостях;

С-6 – модели, изготовленные на основе промышленных наборов из пластмассы высокого давления с доработками.

Для участников конкурса готовится интересная культурная программа с посещением музеев и морских судов. 29-30 марта в Архангельске будет проходить Международный форум «Арктика - территория диалога». В дни форума АМИ планируют посетить руководители Министерства транспорта РФ и Агентства морского и речного флота.

Напомним, в VII конкурсе в 2016 году было представлено 48 моделей в десяти классах.

В конкурсе приняли участие «Дворец детского и юношеского творчества» г. Архангельск, Детско – юношеская спортивная школа № 3 «Водник» г. Архангельск, «Центр юношеского научно–технического творчества» г. Северодвинск, МОУ ДОД Дом детского творчества г. Ярославль, МОУ ДОД «Центр юных техников» г. Ухта Республика Коми.

Кубок АМИ в 2016 году за лучшие модели присужден :

среди взрослых Артемию Кононову, класс С–2 за модель НИС «Поиск»;

среди юношей Дмитрию Соловьеву, класс С–6–Ю за модель линкора «Мусаси».

Победителям конкурса вручено 10 золотых,10 серебряных, 7 бронзовых медалей и почетные дипломами.