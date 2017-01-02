В минувшем году жители Поморья чаще женились, чем разводились

Всего было создано 7 072 семьи, а распалось – 4 827.

Причем для большинства молодоженов (в 3 708 случаях) этот брак оказался первым. Создать семью, в которой для одного или обоих из супругов брак был повторным, смогли 3364 пары.

Большая часть новобрачных вступили в брак во вполне сознательном возрасте от 25 до 34 лет. Было зарегистрировано 43 акта о заключении брака с несовершеннолетними гражданами. Самый возрастной брак состоялся между мужчиной в возрасте 88 лет и женщиной 83 лет. В прошлом году в регионе чествовали более 40 пар, проживших 50 и более лет в браке.

Количество разводов в минувшем году снизилось по сравнению с предыдущим 2015 годом. В 2016 году развелись 4 827 семейных пар, а в 2015 году – 4 944.

Как показывает опрос, основными причинами распада семьи жители региона называют «утрату супружеских чувств», «сложности в отношениях», «несовпадение жизненных интересов».

Большая часть опрошенных уверены, что развод плохо отразится на психологическом состоянии детей. Половина респондентов считает, что после развода жизнь станет легче, остальные в этом сомневаются, сообщает региональное агентство ЗАГС.