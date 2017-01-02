В Архангельске начался отбор участников на форум «Арктика. Сделано в России»

В окончательный список участников войдут 180 молодых студентов и ученых, изучающих Арктической зоной, ну а пока в конкурсе приняли участие 260 претендентов и 60 волонтеров из всех уголков региона.

Два года подряд форум проходил в Тверской области. В этом году он состоится на территории Поморья.

— Участников форума ждет обширная образовательная программа, – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Команды будут решать так называемые кейсы: реальные или специально разработанные ситуации, требующие нетривиального подхода. Цели и задачи для них сформулируют федеральные ведомства.

После окончания форума у ребят будет возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях, министерствах и ведомствах страны, занимающихся вопросами Арктики.

Программный директор форума Анна Аперян подчеркнула, что отборы участников уже состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Омске. В ближайшее время конкурсы стартуют во Владивостоке, Казани и Уфе.

— Участники форума, прошедшие отбор, будут сформированы в команды. Мы отбираем специалистов по 14 направлениям. В итоге мы объединим все направления вместе и сформируем один большой проект, который нужно будет защитить перед экспертами, – рассказала Анна Аперян.

Результаты отбора станут известны в начале февраля 2017 года. Итоги будут размещены на официальном сайте «Росмолодёжи», - сообщает управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области.