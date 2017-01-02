Начало занятий 3 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова по адресу проспект Троицкий, 64.
Телефон для справок – 20-15-76 и 28-57-05.
|
Новости дня
В одном из кафе Ненецкого автономного округа отравились дети
В Архангельске начался отбор участников на форум «Арктика. Сделано в России»
18 января в Поморье температура воздуха днем опустится не ниже -7
Архангелогородцев приглашают осваивать искусство слова
|
Среда, 18 января, 09:14
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/17/48608.html
|
Архангелогородцев приглашают осваивать искусство слова
Умение убедительно говорить и работать с аудиторией важно каждому. А люди, владеющие искусством слова становятся успешными бизнесменами, журналистами, писателями и преподавателями, - считают организаторы.
Начало занятий 3 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова по адресу проспект Троицкий, 64.
Телефон для справок – 20-15-76 и 28-57-05.
|
Главное
18 января в Поморье температура воздуха днем опустится не ниже -7Сегодня 08:44
Без ненужных речей. Архангельск простился с Дмитрием РунковымВчера 13:00
Год 100-летия. Первый номер "Правды Севера" вышел в юбилейном годуВчера 10:24
Вода в нескольких крещенских купелях Поморья оказалась непригодной для купанияВчера 08:13
Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначениюПозавчера 14:22
Общество
В Архангельске начался отбор участников на форум «Арктика. Сделано в России»Сегодня 08:59
18 января в Поморье температура воздуха днем опустится не ниже -7Сегодня 08:44
Бесплатно пройти обследование в центре здоровья раз в год может любой северянинВчера 16:29
Психологи посетили воспитательную колонию Архангельска Вчера 16:14
В Котласе, на улице названной в честь палеонтолога Амалицкого будут жить многодетные семьиВчера 15:34
В Архангельске начался отбор участников на форум «Арктика. Сделано в России»
18 января в Поморье температура воздуха днем опустится не ниже -7
Бесплатно пройти обследование в центре здоровья раз в год может любой северянин
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года
АЦБК начал строительство новой выпарной станции
В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%
Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января
Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым
24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому
Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?
МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие
В одном из кафе Ненецкого автономного округа отравились дети
В Верхнетоемском районе грузовик переехал мужчину, лежащего на проезжей части
На Кегострове вандалы испортили надгробия на могилах северных летчиков
В Устьянском районе экс-полицейские похитили невиновного, пытаясь заставить его сознаться в преступлении
В Вельске директор агрофирмы предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями
В Архангельске сыграли в "Юкигассен" - японскую снежную битву
Новогодний турнир по настольному теннису прошел в Архангельске
В Новодвинске пройдет турнир по боксу памяти Бориса Порядина
Легкоатлеты мз Архангельска стали лучшими на первенстве Северо-Запада
В Северном морском музее выступит пианист из Краснодара
Жителей Архангельска приглашают к участию в конкурсе чтецов
В Архангельске в Татьянин день пройдет концерт "История любви, звучащая в романсах"
В "Малых Карелах" представлена выставка осветительных приборов Русского Севера
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru