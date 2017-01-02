Бесплатно пройти обследование в центре здоровья раз в год может любой северянин В Архангельске таких центров четыре. И в каждый из них может обратиться со своей проблемой любой гражданин России с 18 лет. Бесплатно. Но только один раз в год. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении (детям до 14 лет) и полис обязательного медицинского страхования. Запись осуществляется по предварительному звонку на конкретное время. Адреса и телефоны центров здоровья в Архангельске: улица Северодвинская, 16. 8 (8182) 68-03-81

«Архангельская центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (семейный) ул. Холмогорская, 16, корп. 2. (8182) 41-06-11

Архангельская городская клиническая больница №7», ул. Ярославская, 42. 8-953-930-07-43

Архангельская городская поликлиника № 2, ул. Ломоносова, 42. (8182) 68-32-66 Нашли ошибку? Выделите текст,

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