Бесплатно пройти обследование в центре здоровья раз в год может любой северянин

При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении (детям до 14 лет) и полис обязательного медицинского страхования. Запись осуществляется по предварительному звонку на конкретное время.
Адреса и телефоны центров здоровья в Архангельске:
- улица Северодвинская, 16. 8 (8182) 68-03-81
- «Архангельская центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (семейный) ул. Холмогорская, 16, корп. 2. (8182) 41-06-11
- Архангельская городская клиническая больница №7», ул. Ярославская, 42. 8-953-930-07-43
- Архангельская городская поликлиника № 2, ул. Ломоносова, 42. (8182) 68-32-66