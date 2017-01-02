Психологи посетили воспитательную колонию Архангельска

Занятия проходили по нескольким темам: «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива».
Ребята научились распознавать собственные модели опасного поведения и понимать предупреждающие сигналы, предшествующие преступлению, постигли свои внутриличностные проблемы и самостоятельно составили собственный план предупреждения рецидива.
По итогам тренинга участники заполнили оценочные листы и «дали обратную связь» психологу.
«Для меня было интересно узнать причины, по которым я совершил преступление. Теперь я знаю, что впредь я буду умнее и не «пойду на поводу у своих друзей», как бы они меня не уговаривали и чего бы они мне не обещали. Я узнал специальные методы отказа и обязательно воспользуюсь ими», - поделился один из ребят.