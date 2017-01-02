Психологи посетили воспитательную колонию Архангельска В декабре "Центр поддержки молодой семьи" провел в Архангельской воспитательной колонии цикл занятий "Путь к свободе". С ребятами, готовящимися к освобождению, провели индивидуальную беседу. Занятия проходили по нескольким темам: «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива». Ребята научились распознавать собственные модели опасного поведения и понимать предупреждающие сигналы, предшествующие преступлению, постигли свои внутриличностные проблемы и самостоятельно составили собственный план предупреждения рецидива. По итогам тренинга участники заполнили оценочные листы и «дали обратную связь» психологу. «Для меня было интересно узнать причины, по которым я совершил преступление. Теперь я знаю, что впредь я буду умнее и не «пойду на поводу у своих друзей», как бы они меня не уговаривали и чего бы они мне не обещали. Я узнал специальные методы отказа и обязательно воспользуюсь ими», - поделился один из ребят. Нашли ошибку? Выделите текст,

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