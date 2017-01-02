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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/17/48605.html

Общество

В Котласе, на улице названной в честь палеонтолога Амалицкого будут жить многодетные семьи

В Котласе, на улице названной в честь палеонтолога Амалицкого будут жить многодетные семьи
В этом году Котлас отмечает свое столетие. В честь этого в городе появится улица, названная именем известного палеонтолога, который в конце XIX века вел раскопки вблизи города.

Улица имени Амалицкого расположена в микрорайоне ДОК.

— Здесь формируется новый квартал, предназначенный для многодетных семей. Он расположен недалеко от мест раскопок, которые проводил учёный, — рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства МО «Котлас» Александр Костерев.

По плану на новой улице будут размещены 18 домов. Первые четыре земельных участка уже предоставлены многодетным семьям.

Как рассказала директор местного краеведческого музея Татьяна Серёдкина, впервые Владимир Амалицкий приехал в Котлас в 1895 году. На протяжении 15 лет он проводил самые масштабные в Российской империи палеонтологические раскопки. Было поднято огромное количество окаменелых останков древних животных. На основании этих находок учёный подтвердил гипотезу о существовании некогда единого русско-индо-африканского континента.

— Были подняты останки многих древних животных, названных в честь места их обнаружения: двинозавр, двиния, котлассия, — рассказала Татьяна Серёдкина.
В Котласском краеведческом музее создан интерактивный зал, посвящённый археологическим раскопкам Владимира Амалицкого, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

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