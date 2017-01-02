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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/17/48604.html

Общество

Учителя Новодвинска и Северодвинска обменяютя опытом

Учителя Новодвинска и Северодвинска обменяютя опытом
18 января группа северодвинских педагогов «десантируется» в Новодвинской школе № 6 для взаимного обмена успешным опытом работы.

Северодвинскую команду составят 11 учителей английского и немецкого языков, химии, биологии, математики.

В городе бумажников северодвинский педагогический десант уже ждут 16 учителей из различных школ – все они члены местного клуба «Учитель года». Новодвинцы подготовили уроки, мастер-классы, выступления, презентации.

Так, на уроках биологии педагоги продемонстрируют навыки развития у детей образной памяти, на иностранном языке покажут элементы системно-деятельностного подхода. На мастер-классах по другим школьным дисциплинам поделятся опытом применения метода фонетических ассоциаций. 

Они обсудят эффективность технологии эвристического обучения для достижения метопредметных результатов, услышат размышления химика о современном человеке. Учителя обменяются опытом применения проектной технологии и тьюторского сопровождения в исследовательской деятельности.

После уроков десантников ждут «Кулинохимия», «Звездный час», интеллектуальный марафон «Всё обо всём» и другие интересные события, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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