Без ненужных речей. Архангельск простился с Дмитрием Рунковым

Сегодня в центре "Патриот" в Архангельске прошла церемония прощания с погибшим 25 декабря в авиакатастрофе журналистом Дмитрием Рунковым. Он родился и вырос в Архангельске, здесь же обрел последний покой.

На церемонии прощания не было слов, царило молчание, ведь выразить скорбь и боль словами невозможно. Коллеги Дмитрия по ГТРК "Поморья", где он работал до переезда в Санкт-Петербург, вспоминают о нем как о человеке ищущем, неуспокоенным, нацеленном на результат. Всего год он трудился корреспондентом "Первого канала", но за это короткое время стал узнаваем. Желание быть в "горячих точках", в эпицентре важных мировых событий - один из главных критериев журналистского профессионализма.

Архангельск простился с Дмитрием Рунковым, отдав ему воинские почести. После церемонии прощания журналиста похоронили на Вологодском кладбище.

Дмитрий Рунков родился в Архангельске, с 2009 года работал корреспондентом на телеканале «Поморье». В 2011 году переехал в Санкт-Петербург. В 2015 году журналиста телеканала «Санкт-Петербург» пригласили на работу на Первый канал. 25 декабря 2016 года в составе съемочной группы Первого канала Дмитрий направлялся в Сирию, где должны были пройти гастроли ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Всего несколько дней Дмитрий не дожил до своего 30-летия.