В Поморье запрещён лов наваги в связи с нерестом

С 20 по 31 января в Унской губе и губе Ухта Онежского залива запрещен лов наваги. Это делается для сохранения ее популяции в Белом море.

За нарушение Правил рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне можно получить штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей или уголовная ответственность, с учетом возмещения причинённого ущерба за каждый экземпляр незаконно выловленной рыбы. Ущерб исчисляется в трехкратном размере установленной таксы утверждённой постановлением Правительства РФ.

Как рассказал Евгений Буторин, заместитель директора по охране территории: «О запрете лова наваги мы развесили соответствующие объявления в населённых пунктах в районе Унской губы, в местах выдачи разрешений на посещение территории парка «Онежское Поморье». В период действия запрета государственными инспекторами будут проводиться рейды по выявлению нарушений. Но, в первую очередь мы призываем рыбаков проявить сознательность и на одиннадцать дней отказаться от лова наваги в Унской губе и губе Ухта Белого моря».